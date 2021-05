Vera Gemma nuovamente verso l’altare? La rivelazione su Jeda

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Nessuna critica fermeràed il suo amore per il produttore musicale. Lei vuole superare Liz Taylor. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi non si fermerà davanti a niente… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

IsolaDeiFamosi : Stasera sarà in studio con noi Vera Gemma ?????? #Isola - fabiosalomone : @grande_flagello Bellucci che interpreta vera gemma - FondaliMarini_ : RT @Alessio86885710: Oggi Gemma è stata veramente odiosa e maleducata. Più del solito. È uscita la sua vera natura oggi #UominieDonne - lagitanarome : RT @Alessio86885710: Oggi Gemma è stata veramente odiosa e maleducata. Più del solito. È uscita la sua vera natura oggi #UominieDonne - Alessio86885710 : Oggi Gemma è stata veramente odiosa e maleducata. Più del solito. È uscita la sua vera natura oggi #UominieDonne -

Ultime Notizie dalla rete : Vera Gemma

... ha danzato con. I due poi si sono scambiati un bacio a stampo con le mascherine. Una messa in scena per gli opinionisti, che non credono che tra i due ci possa essere della passionedopo l'avventura sull' Isola dei Famosi 2021 ha potuto riabbracciare Jeda .ha raccontato come ha conosciuto il suo fidanzato Jeda : 'Durante una diretta con Asia Argento, ...Nessuna critica fermerà Vera Gemma ed il suo amore per il giovane produttore musicale Jeda. Lei vuole superare Liz Taylor.ROMA - Vera Gemma dopo l’avventura sull’Isola dei Famosi 2021 ha potuto riabbracciare Jeda. Vera Gemma ha raccontato come ha conosciuto il suo fidanzato Jeda: «Durante una ...