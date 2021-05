Uomini e Donne, Eugenia è già fidanzata? La corteggiatrice si tradisce su Instagram (Di mercoledì 12 maggio 2021) Com’è noto a chi segue le anticipazioni, nel corso dell’ultima registrazione Massimiliano Mollicone ha scelto Vanessa Spoto, rifiutando l’altra corteggiatrice, Eugenia Rigotti. Quest’ultima, tuttavia, non è parsa molto triste per la mancata scelta da parte del bel tronista romano. Sì, perché subito dopo la registrazione in questione si è mostrata su Instagram assieme a un bellissimo ragazzo di nome Dimitri, commentando la foto con un eloquente: “Finalmente insieme!”. Eugenia Rigotti smascherata su Instagram: la sua verità Ma chi è questo ragazzo? Forse un amico, un cugino o il fratello di Eugenia? Oppure – come hanno ipotizzato in tanti – si tratta di un fidanzato che Eugenia teneva nascosto e che ha potuto finalmente incontrare una volta conclusa la sua esperienza a ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 12 maggio 2021) Com’è noto a chi segue le anticipazioni, nel corso dell’ultima registrazione Massimiliano Mollicone ha scelto Vanessa Spoto, rifiutando l’altraRigotti. Quest’ultima, tuttavia, non è parsa molto triste per la mancata scelta da parte del bel tronista romano. Sì, perché subito dopo la registrazione in questione si è mostrata suassieme a un bellissimo ragazzo di nome Dimitri, commentando la foto con un eloquente: “Finalmente insieme!”.Rigotti smascherata su: la sua verità Ma chi è questo ragazzo? Forse un amico, un cugino o il fratello di? Oppure – come hanno ipotizzato in tanti – si tratta di un fidanzato cheteneva nascosto e che ha potuto finalmente incontrare una volta conclusa la sua esperienza a ...

