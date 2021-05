Uomini e Donne anticipazioni, Gemma dà scandalo in studio: “Si è visto tutto” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Skip to content Lady Galgani incendia lo studio. La dama del trono over ha sfilato indossando un abito che ha fatto trapelare tutte le sue grazie. Immediata la reazione della vamp che non è riuscita a trattenersi. Gemma sfila e si vede tutto Uomini e Donne è alle battute finali. Lo show del pomeriggio di Canale 5 si prepara a chiudere i battenti per il consueto stop in vista della calda stagione. Così le dame del trono over si sono divertite a sfilare per un’ultima volta prima di dedicarsi alla tintarella e al relax sotto il sole cocente. Il tema è stato “Sogno di una notte di mezza estate” e in tema di calde temperature non si può non citare la passerella della splendida Gemma Galgani che, puntata dopo puntata gioca a mostrare il suo lato più sexy. Aldo confessa e ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 12 maggio 2021) Skip to content Lady Galgani incendia lo. La dama del trono over ha sfilato indossando un abito che ha fatto trapelare tutte le sue grazie. Immediata la reazione della vamp che non è riuscita a trattenersi.sfila e si vedeè alle battute finali. Lo show del pomeriggio di Canale 5 si prepara a chiudere i battenti per il consueto stop in vista della calda stagione. Così le dame del trono over si sono divertite a sfilare per un’ultima volta prima di dedicarsi alla tintarella e al relax sotto il sole cocente. Il tema è stato “Sogno di una notte di mezza estate” e in tema di calde temperature non si può non citare la passerella della splendidaGalgani che, puntata dopo puntata gioca a mostrare il suo lato più sexy. Aldo confessa e ...

