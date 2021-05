UNO Play with Pride: il mazzo dedicato alla comunità LGBTQ+ (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’ultimo mazzo UNO di Mattel Games è dedicato alla celebrazione dell’inclusività e della comunità LGBTQ+. L’azienda ha collaborato insieme all’It Gets Better Project, un’organizzazione no profit dedita all’edificazione, all’empowerment e al collegamento con la comunità LGBTQ+ a livello globale. Il colorato mazzo da 112 carte è disponibile in esclusiva su Target a partire da metà mese. It Gets Better Project Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’ultimoUNO di Mattel Games ècelebrazione dell’inclusività e della. L’azienda ha collaborato insieme all’It Gets Better Project, un’organizzazione no profit dedita all’edificazione, all’empowerment e al collegamento con laa livello globale. Il coloratoda 112 carte è disponibile in esclusiva su Target a partire da metà mese. It Gets Better Project

LivornoPress : Play out gara uno, il Jolly Acli ospita Civitanova Marche #basketfemminile #jollyAcli #Play out gara uno, il Jolly… - qdpasscalcio : @LucianoSiri68 @juventusfans @KillerJoe67 Beh ti do pienamente ragione. Io se una vittoria è legittima sono per il… - goldwafers : Vu+ DVB-S2 Dual Tuner for Uno HD / Ultimo HD / Duo2 HD / Solo 4K - DawkinsMisty : @zonwu Io avrei fatto una partita invece, giocare alla play scarica lo stress e potrebbe essere uno strumento per comunicare. - DavideLenzarini : RT @Queenie_Boy: Tra 20 anni ci ricorderemo di uno che andò in tripla doppia per 4 stagioni di fila ma a noi palati fini non piaceva perché… -

Ultime Notizie dalla rete : UNO Play NBA 2021, i risultati della notte (12 maggio): Lakers battono Knicks all'overtime, Heat ai playoff ... battendoli per 122 - 116 con uno stellare Andrew Wiggins da 38 punti, con i 21 di Steph Curry e ... I Sacramento Kings (31 - 38) trovano un 122 - 106 forse inutile in chiave caccia al play - in contro ...

Google imita Apple: nuova sezione Google Play sulla privacy delle app Google ha voluto sottolineare di essere costantemente al lavoro, in collaborazione con la community degli sviluppatori, per mantenere Google Play uno spazio sicuro e affidabile per le numerosissime persone che utilizzano le applicazioni Android . In questa ottica, la società di Mountain View ha preannunciato l'arrivo di una sezione in ...

Play off: domani gara uno tra Taranto e Brescia Corriere dello Sport.it UNO Play with Pride: il mazzo dedicato alla comunità LGBTQ+ UNO ha rilasciato il mazzo Play with Pride in collaborazione con It Gets Better Project per celebrare la comunità LGBTQ + ...

Google imita Apple: nuova sezione Google Play sulla privacy delle app Una nuova sezione in Google Play visualizzerà le informazioni dagli sviluppatori per dare trasparenza su come le app usano i dati ...

