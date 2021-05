Un fulmine lo colpisce mentre gioca a calcio, muore un bambino di 9 anni (Di mercoledì 12 maggio 2021) fulmine uccide bambino di 9 anni, mentre giocava a calcio. Per il bambino non c’è stato nulla da fare. Bambini e bambine giocano a calcio (Pixabay)Quando muore un bambino si rimane sempre attoniti. Il silenzio è il miglior modo per commentare la peggiore ingiustizia che può accadere. Quando poi le cause della morte sono così accidentali, tali che sfiorano l’assurdo, la notizia non può che fare ancora più male. La tragedia si è verificata ieri 11 maggio, in Inghilterra, nella zona di Common Edge Road di Blackpool. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Denise Pipitone, chi è la ragazza di Scalea: 20 anni di origini romene Un campo di calcio come tanti, con ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 12 maggio 2021)uccidedi 9va a. Per ilnon c’è stato nulla da fare. Bambini e bambineno a(Pixabay)Quandounsi rimane sempre attoniti. Il silenzio è il miglior modo per commentare la peggiore ingiustizia che può accadere. Quando poi le cause della morte sono così accidentali, tali che sfiorano l’assurdo, la notizia non può che fare ancora più male. La tragedia si è verificata ieri 11 maggio, in Inghilterra, nella zona di Common Edge Road di Blackpool. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Denise Pipitone, chi è la ragazza di Scalea: 20di origini romene Un campo dicome tanti, con ...

