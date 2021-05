Ucciso un ragazzo di 20 anni che tentava di difendere la madre dalla furia omicida dell’ex compagno

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Il drammatico episodio è avvenuto a Tortolì. Un pakistano haa coltellate Mirko Farci, unchedila. Anche la donna è stata più volte accoltellato e ora è in prognosi riservata. Il paese di Tortolì in Sardegna è sotto choc. Undi 20, Mirko Farci, è stato L'articolo NewNotizie.it.

... di un diario scritto nell'estate del lontano 1943 da unache allora aveva 15 anni, Carlo ... Chi l'ha? Montalbano capirà che le tre storie sono collegate tra loro. Il Commissario ...Non si può giustificare un atto così vile e mostruoso, oggi piangiamo un grande, un... l'ha accoltellata e haMirko, che si era gettato su di lei per difenderla: il 29enne pakistano ha ...Tortolì, i compagni a scuola appendono un lenzuolo bianco per il giovane ucciso: "Al tuo sorriso, grazie Mirko" ...Mirko, ucciso per difendere la madre: il killer ha confessato. L'insegnante: «Difendere gli altri era il suo motto» ...