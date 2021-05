Temptation Island com’è nato? Maria De Filippi svela la storia (Di mercoledì 12 maggio 2021) Temptation Island è uno dei programmi di punta del palinsesto estivo di Mediaset che proviene dalla produzione di Maria De Filippi; come è nato questo format? Da dove ha preso spunto Queen Mary? In una intervista molto famosa Maria ha parlato di come è arrivata a rendere Temptation il reality delle tentazioni che è oggi, fatto a sua immagine e somiglianza. Temptation Island è uno dei reality più amati e Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 12 maggio 2021)è uno dei programmi di punta del palinsesto estivo di Mediaset che proviene dalla produzione diDe; come èquesto format? Da dove ha preso spunto Queen Mary? In una intervista molto famosaha parlato di come è arrivata a rendereil reality delle tentazioni che è oggi, fatto a sua immagine e somiglianza.è uno dei reality più amati e Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

AnnamariaTortor : Temptation Island: ecco quando parte la nuova edizione - - _standxstill_ : @goldenxgiulss Ma esatto, hanno avuto più problemi sti qui che Alberto e speranza di temptation Island - VanityFairIt : Cominciano a circolare le prime indiscrezioni sulle prime coppie protagoniste @TemptationITA #Tv - to0youn9 : RT @vincycernic: Deddy non è un talento puro e nelle cover è abbastanza mediocre ma a livello umano non puoi non volergli bene senza contar… - darveyfeels_ : RT @vincycernic: Deddy non è un talento puro e nelle cover è abbastanza mediocre ma a livello umano non puoi non volergli bene senza contar… -