Superlega | la Uefa apre indagine su Real Madrid | Barcellona e Juventus

(Di mercoledì 12 maggio 2021)dellasuper la. Nominati gli ispettori. NYON (SVIZZERA) –dellasuper la vicenda della. Dopo aver trovato l’accordo con le altre squadre, l’autorità calcistica ha deciso di avviare un approfondimento per la violazione della struttura legale della. Nei prossimi giorni i commissari nominati dovranno fare tutti gli approfondimenti del caso e prendere una decisione nei confronti dei club. Non si esclude la possibilità di una esclusione, ma tutto dipenderà dalla responsabilità dei club in questa ...

DIRETTA GIRO D'ITALIA 2021/ Video streaming Rai: fuga a due! (5tappa), INDAGINE: NIENTE EUROPA FINO AL 2023? Laporta, Agnelli e Perez non avevano sottolineato alcun passo indietro ...Laaveva promesso battaglia al progettoe così è stato. L'Organismo ha così annunciato di aver nominato degli ispettori per "condurre un'indagine disciplinare sulla potenziale violazione ...Non mi impegno ad essere mediatore, la Juve deve rispettare le regole del gioco, scolpite in maniera chiara nel nostro statuto nazionale che si ispira a quello della Uefa. Alternativamente non è una ...L’Uefa ha aperto ufficialmente un’inchiesta disciplinare nei confronti di Juventus, Real Madrid e Barcellona in merito alla Superlega ...