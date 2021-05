Spezia, crolla il ponte levatoio di una darsena. Nessun ferito (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ha ceduto improvvisamente il ponte levatoio della darsena di Pagliari, a Spezia. Stamani durante una manovra di chiusura del ponte, la struttura è crollata per cause in corso di accertamento. Non ... Leggi su leggo (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ha ceduto improvvisamente ildelladi Pagliari, a. Stamani durante una manovra di chiusura del, la struttura èta per cause in corso di accertamento. Non ...

Advertising

Corriere : La Spezia, crolla il ponte levatoio della darsena di Pagliari: il momento in cui cade tutto - LiberaTvTicino : Crolla un ponte levatoio a La Spezia, 'fortunatamente non ci sono morti o feriti' - Alien1it : La Spezia, crolla il ponte levatoio della Darsena di Pagliari: ecco il momento in cui la struttura cede. - TuttoQuaNews : RT @Corriere: La Spezia, crolla il ponte levatoio della darsena di Pagliari: il momento in cui cade ... - TuttoQuaNews : RT @leggoit: Spezia, crolla il ponte levatoio di una darsena -