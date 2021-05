Sonego-Mager in tv: data, orario, canale e diretta streaming Internazionali BNL d’Italia 2021 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Lorenzo Sonego e Gianluca Mager si scontreranno al secondo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2021. Il torinese ha superato Gael Monfils all’esordio, mentre il ligure è riuscito ad avere la meglio su Alex De Minaur. Il derby italiano sarà interessante per le dinamiche attraverso le quali si presenta, con tennisti simili dal punto di vista di scelte tattiche, sebbene con status attualmente differenti. L’incontro tra Sonego e Mager si svolgerà mercoledì 12 maggio, come secondo match sul Grand Stand dalle 10. La diretta televisiva sarà offerta da Sky Sport (canale 201 o 204), con live streaming fruibile per gli abbonati tramite l’applicazione Sky Go. Inoltre, Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale ai ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 maggio 2021) Lorenzoe Gianlucasi scontreranno al secondo turno degliBNL. Il torinese ha superato Gael Monfils all’esordio, mentre il ligure è riuscito ad avere la meglio su Alex De Minaur. Il derby italiano sarà interessante per le dinamiche attraverso le quali si presenta, con tennisti simili dal punto di vista di scelte tattiche, sebbene con status attualmente differenti. L’incontro trasi svolgerà mercoledì 12 maggio, come secondo match sul Grand Stand dalle 10. Latelevisiva sarà offerta da Sky Sport (201 o 204), con livefruibile per gli abbonati tramite l’applicazione Sky Go. Inoltre, Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale ai ...

