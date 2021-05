Rsa | rilevate dai Nas irregolarità in una casa di riposo su quattro | in 63 casi violate le norme anti-Covid 87 operatori non vaccinati

(Di mercoledì 12 maggio 2021)in unadisu. È l’esito dei controlli a campione condotti nella prima decade di maggio dai Carabinieri dei Nas, d’intesa con il ministero della Salute, che ha coinvolto 572 strutture sanitarie e socio-assistenziali in tutto il Paese. Sono state accertatein 141 strutture (il 25%), 197 violazioni penali e amministrative per 43mila euro, deferite 36 persone all’Autorità giudiziaria e segnalate altre 136 alle Autorità amministrative. Sei strutture ricettive sono state completamente chiuse. Durante l’operazione, organizzata anche alla luce della recente ordinanza sull’apertura alle visite, è emersa anche la presenza disanitari e personale addetto alle strutture ancora privi di copertura vaccinale, divenuta obbligatoria per loro da ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rsa rilevate

Ulteriori situazioni di minore assistenza sono stateper sovraffollamento di anziani ... In Abruzzo - È stato somministrato il vaccino a 4 anziani di unadi Monteodorisio (Chieti), a ......gli ospiti malati e ultraottantenni Ulteriori situazioni di minore assistenza sono state... tra i quali si segnala la somministrazione del vaccino a 4 anziani di unadi Monteodorisio (CH), ...(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Nel corso dell'attività condotta su tutto il territorio nazionale nelle strutture ricettive per anziani, i Carabinieri dei Nas hanno rilevato 63 violazioni per inosservanza del ...Ci sono ancora operatori sanitari e infermieri che lavorano a stretto contatto con anziani e che non sono vaccinati contro il Covid (la protezione è diventata obbligatoria dallo ...