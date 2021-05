Rissa tv | la Bellanova manda in tilt Giarrusso | “Conte chi?” E lui | “Io sono un cavaliere | signora” video

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 12 maggio 2021) “L’Aria che tira” teatro di risse. La renziana Teresae Dinosiscontrati sotto gli ocdi Myrta Merlino. Oggetto delndere le amministrative e l’ex premier Giuseppe. L’ex ministro dell’Agricoltura non lea dire rinfacciando al grillino il passato: “Italia viva aveva ragione quando ha detto al Pd che l’alleanza con il Movimento 5 stelle era una scelta sbagliata”, tuona la sottosegretaria renziana. L’abbraccio “mortale” Pd-M5S è sotto gli ocdi tutti. “A Roma Nicola Zingaretti lo ha affossato- attacca laa testa bassa- .è un leader che non esercita una leadership. Leader di? Del Pd? Del M5s non mi sembra, ...