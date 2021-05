Resident Evil Village e oraSkyrim! Lady Dimitrescu arriva nel gioco di Bethesda grazie a una mod

Resident Evil Village e ora...Skyrim! Lady Dimitrescu arriva nel gioco di Bethesda grazie a una mod (Di mercoledì 12 maggio 2021) Di Resident Evil Village il personaggio che balza all'occhio è senza dubbio Lady Dimitrescu: di lei ne abbiamo parlato fino allo sfinimento, ma ora la gigantesca figura ha preso possesso anche di un altro gioco, ovvero...Skyrim. I due titoli non potrebbero essere così tanto diversi, ma qualcuno ha ben pensato che forse la giunonica vampira poteva star bene anche all'interno del gioco targato Bethesda. E visto che anche all'interno di Skyrim sono presenti i vampiri, questo "mashup" tutto sommato non è poi così male. Tutto merito del modder Jinxxed che su Nexus Mods ha pubblicato la sua mod in cui viene proposta l'imponente figura di Resident Evil Village. Nella mod Jinxxed ha incluso il caratteristico ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 12 maggio 2021) Diil personaggio che balza all'occhio è senza dubbio: di lei ne abbiamo parlato fino allo sfinimento, ma ora la gigantesca figura ha preso possesso anche di un altro, ovvero...Skyrim. I due titoli non potrebbero essere così tanto diversi, ma qualcuno ha ben pensato che forse la giunonica vampira poteva star bene anche all'interno deltargato. E visto che anche all'interno di Skyrim sono presenti i vampiri, questo "mashup" tutto sommato non è poi così male. Tutto merito del modder Jinxxed che su Nexus Mods ha pubblicato la sua mod in cui viene proposta l'imponente figura di. Nella mod Jinxxed ha incluso il caratteristico ...

