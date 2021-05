Red Carpet estravaganza ai Brit Awards 2021 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Life&People.it Questa notte sono stati consegnati i premi della musica inglese ed ovviamente i nostri amati artisti non sono mancati sul tappeto rosso. Ricchi di colori e di forme ricercate, i Look Brit Awards 2021 sono l’emblema della red Carpet estravaganza. Svolta alla O2 Arena di Londra di fronte ad un pubblico di quattromila persone, la premiazione ha visto vincere la nuova generazione di musicisti made in UK come Dua Lipa, Harry Styles e le Little Mix. Oltre ai premi, moltissime esibizioni live come quella dei Coldplay che ha aperto la cerimonia. Uno show mozzafiato ricco di luci e di fuochi d’artificio dove la band ha cantato l’ultimo singolo “Higher Power”. A presentare la serata Jack Whitehall noto conduttore ed attore Britannico, divenuto famoso per la sua partecipazione ... Leggi su lifeandpeople (Di mercoledì 12 maggio 2021) Life&People.it Questa notte sono stati consegnati i premi della musica inglese ed ovviamente i nostri amati artisti non sono mancati sul tappeto rosso. Ricchi di colori e di forme ricercate, i Looksono l’emblema della red. Svolta alla O2 Arena di Londra di fronte ad un pubblico di quattromila persone, la premiazione ha visto vincere la nuova generazione di musicisti made in UK come Dua Lipa, Harry Styles e le Little Mix. Oltre ai premi, moltissime esibizioni live come quella dei Coldplay che ha aperto la cerimonia. Uno show mozzafiato ricco di luci e di fuochi d’artificio dove la band ha cantato l’ultimo singolo “Higher Power”. A presentare la serata Jack Whitehall noto conduttore ed attoreannico, divenuto famoso per la sua partecipazione ...

