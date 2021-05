(Di mercoledì 12 maggio 2021) : date e partite in programma La/21 si appresta a vivere la 36ª giornata di campionato. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma del . 36ª Giornata (11-13 maggio) Martedì 11 maggio Ore 20.45, NAPOLI-UDINESE (SKY) Mercoledì 12 maggio Ore 18.30, CAGLIARI-FIORENTINA (DAZN) Ore 20.45, ATALANTA-BENEVENTO (SKY) Ore 20.45, BOLOGNA-GENOA (SKY) Ore 20.45, INTER-ROMA (SKY) Ore 20.45, LAZIO-PARMA (SKY) Ore 20.45, SAMPDORIA-SPEZIA (DAZN) Ore 20.45, SASSUOLO-JUVENTUS (DAZN) Ore 20.45, TORINO-MILAN (SKY) Giovedì 13 maggio Ore 20.45, CROTONE-VERONA (SKY) L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

JuventusFCYouth : FT | L'AVVENTURA PLAYOFF CONTINUA ???? Il 3-1 firmato #Ranocchia, #Brighenti e #FelixCorreia ci qualifica al pross… - zazoomblog : Prossimo turno Serie A 2020-2021 - #Prossimo #turno #Serie #2020-2021 - giacomo1994_ : @salpaladino Sicuramente non arriviamo lì come la cenerentola di turno, però il mercato sarà troppo importante anche l’anno prossimo - SalentoSport : #VOLLEY/D – Coppa Italia: risultati 1ª giornata, classifica e prossimo turno - - CalcioNapoli24 : -

Ultime Notizie dalla rete : Prossimo turno

SalentoSport

...Europa ilanno. Pochi errori e tanta concentrazione per un obiettivo che questo gruppo merita sicuramente di centrare. Il giorno dopo Napoli " Udinese. Come all'indomani dello scorso, ...Al Grande Torino dovranno stare attenti a non rimediare un cartellino giallo Calhanoglu, Dalot, Hernandez, Rebic : in caso di ammonizione andrebbero a saltare per squalifica ildei ...L’azienda chiedeva di iniettare le secondi dosi a 3 settimane. Figliuolo rilancia: «A giugno si parte anche nelle fabbriche» ...Intervista al commissario tecnico della nazionale serba, Dragan Stojkovic sul grande momento dell'attaccante della Fiorentina, Dusan Vlahovic ...