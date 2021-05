Pfizer e seconda dose, Ema: “Sì richiamo a 42 giorni” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Pfizer, 21 giorni per la seconda dose? Nessun problema anche se il richiamo del vaccino covid viene fatto a 42 giorni di distanza dalla prima somministrazione. Ad affermarlo Marco Cavaleri, responsabile Vaccini e Prodotti terapeutici per Covid-19 dell’Agenzia europea del farmaco Ema, oggi durante un incontro con la stampa per aggiornare sulle attività dell’ente Ue nel contesto della pandemia. “La raccomandazione inclusa nelle informazioni di prodotto” per il vaccino di Pfizer/BioNTech “parla di un intervallo di 3 settimane. Comunque è importante evidenziare qui che nei trial clinici era consentito somministrare la seconda dose anche in una finestra fino a 42 giorni. Il che significa che in alcune situazioni la ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 12 maggio 2021), 21per la? Nessun problema anche se ildel vaccino covid viene fatto a 42di distanza dalla prima somministrazione. Ad affermarlo Marco Cavaleri, responsabile Vaccini e Prodotti terapeutici per Covid-19 dell’Agenzia europea del farmaco Ema, oggi durante un incontro con la stampa per aggiornare sulle attività dell’ente Ue nel contesto della pandemia. “La raccomandazione inclusa nelle informazioni di prodotto” per il vaccino di/BioNTech “parla di un intervallo di 3 settimane. Comunque è importante evidenziare qui che nei trial clinici era consentito somministrare laanche in una finestra fino a 42. Il che significa che in alcune situazioni la ...

