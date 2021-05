Perché un giocatore nero (Osimhen) viene paragonato solo a giocatori neri? (Di mercoledì 12 maggio 2021) Post-partita di Napoli-Udinese, salottino di Sky: si discute di Victor Osimhen. È eletto, a mio parere giustamente, uomo della partita. viene esaltata la sua esplosione, se ne tessono le lodi. E ad un certo punto ci si chiede: “A quale calciatore del passato più si avvicina?”. “Forse Weah”, accenna timidamente uno dei giornalisti in studio; ma la risposta non convince nessuno, in particolare Beppe Bergomi, che si affretta a smentire: “No, non assomiglia molto a Weah”. Secondo tentativo: “Adebayor”. Ma neanche questa ipotesi però suscita grande entusiasmo. “Forse più Kanu”, ci prova sommessamente qualcun altro ed il tentativo sembra riscuotere un po’ più consenso dei precedenti. Si è fatto anche il nome di Asprilla Riflettendoci, è interessante. Weah, Adebayor, Asprilla e Kanu, giocatori di caratteristiche tecniche molto diverse tra ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 12 maggio 2021) Post-partita di Napoli-Udinese, salottino di Sky: si discute di Victor. È eletto, a mio parere giustamente, uomo della partita.esaltata la sua esplosione, se ne tessono le lodi. E ad un certo punto ci si chiede: “A quale calciatore del passato più si avvicina?”. “Forse Weah”, accenna timidamente uno dei giornalisti in studio; ma la risposta non convince nessuno, in particolare Beppe Bergomi, che si affretta a smentire: “No, non assomiglia molto a Weah”. Secondo tentativo: “Adebayor”. Ma neanche questa ipotesi però suscita grande entusiasmo. “Forse più Kanu”, ci prova sommessamente qualcun altro ed il tentativo sembra riscuotere un po’ più consenso dei precedenti. Si è fatto anche il nome di Asprilla Riflettendoci, è interessante. Weah, Adebayor, Asprilla e Kanu,di caratteristiche tecniche molto diverse tra ...

Advertising

SiavoushF : “Che confusione, sarà perché tifiamo, un giocatore, che tira bombe a mano” Adriano joins the Maracana walk of fame… - napolista : POSTA NAPOLISTA – Come vogliamo definirla, narrazione stereotipata? Fatto sta che tra gli allenatori, così come tra… - movimentomilan : Dopo la Samp Hauge ha giocato inspiegabilmente 0 minuti, e soprattutto perché spesso gli si preferisce gente come C… - nikolink2011 : @il_Malpensante @GabrieleMastan1 È un giocatore clamorosamente mediocre, da Cagliari. il dinoccolato a resta alta n… - WWonka100 : @giovyiii Per ora la dirigenza ha dimostrato di capirci, Theo, Tomori, Bennacer, Tonali erano tutti salti nel buio.… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché giocatore Tanti giochi Nintendo Switch in sconto per la Amazon Gaming Week! ... anche a distanza di anni dalla loro uscita, ed ecco perché seppur più contenuti rispetto ai titoli ... pensato per essere giocato tanto in single player quanto in compagnia di un secondo giocatore , e ...

Fortnite - Skin Lara Croft Oro: Come sbloccare lo stile Oro per Lara - guida Vi consigliamo di completare questo compito all'inizio di una partita, perché solamente un giocatore può raccogliere l'oggetto richiesto per ogni partita. Questo significa che potreste dover ...

Fair Play Finanziario: cos'è e perché se ne sentirà parlare sempre meno spesso Altalex ... anche a distanza di anni dalla loro uscita, ed eccoseppur più contenuti rispetto ai titoli ... pensato per essere giocato tanto in single player quanto in compagnia di un secondo, e ...Vi consigliamo di completare questo compito all'inizio di una partita,solamente unpuò raccogliere l'oggetto richiesto per ogni partita. Questo significa che potreste dover ...