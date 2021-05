Nuoto, un nuovo Gregorio Paltrinieri. Ora sa vincere anche in volata (Di mercoledì 12 maggio 2021) Gregorio Paltrinieri ha conquistato a Budapest il primo oro internazionale della sua carriera in acque libere. Il fuoriclasse carpigiano ha preceduto di 1?8 il francese Marc-Antoine Olivier ed il connazionale Dario Verani, piacevolmente capace di agguantare una inaspettata medaglia di bronzo. A strabiliare è il modo in cui l’azzurro si è aggiudicato la corona continentale. Classe 1994, il campione olimpico emiliano dei 1500 sl ha dovuto sempre fare i conti con un atavico tallone d’Achille: lo sprint negli ultimi 100 metri. Formidabile come nessuno nell’impostare un passo sovente inarrivabile per gli avversari, l’italiano ha quasi sempre pagato dazio quando si è ritrovato a giocarsi un oro proprio nel rush conclusivo. Oggi in Ungheria non è andata così. Contrariamente alle previsioni, Paltrinieri non ha provato a scremare il gruppo con ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 maggio 2021)ha conquistato a Budapest il primo oro internazionale della sua carriera in acque libere. Il fuoriclasse carpigiano ha preceduto di 1?8 il francese Marc-Antoine Olivier ed il connazionale Dario Verani, piacevolmente capace di agguantare una inaspettata medaglia di bronzo. A strabiliare è il modo in cui l’azzurro si è aggiudicato la corona continentale. Classe 1994, il campione olimpico emiliano dei 1500 sl ha dovuto sempre fare i conti con un atavico tallone d’Achille: lo sprint negli ultimi 100 metri. Formidabile come nessuno nell’impostare un passo sovente inarrivabile per gli avversari, l’italiano ha quasi sempre pagato dazio quando si è ritrovato a giocarsi un oro proprio nel rush conclusivo. Oggi in Ungheria non è andata così. Contrariamente alle previsioni,non ha provato a scremare il gruppo con ...

