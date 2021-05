Nell’anno del Covid, Same distribuisce 5.135 euro di premio agli operai (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il Consiglio di Sorveglianza SDF, multinazionale italiana con sede a Treviglio, tra i leader mondiali nella produzione di trattori, macchine agricole da raccolta e motori diesel, ha approvato in data 22 aprile 2021 i risultati consolidati dell’esercizio 2020 con una particolare attenzione ai lavoratori: gli addetti dei reparti produttivi hanno ricevuto un premio di a 5.135 euro che rappresenta il miglior risultato di sempre. Risultati economico-finanziari L’Azienda ha chiuso il 2020 con ricavi pari a 1.146 milioni di euro, in flessione del 10% rispetto al 2019, e un Ebitda di 109 milioni di euro pari al 9,5%, miglior risultato della storia di SDF e in crescita rispetto al 8,7% registrato nel 2019. L’ottima redditività raggiunta ha permesso di mantenere immutato il piano di investimenti a medio-lungo termine. Il ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il Consiglio di Sorveglianza SDF, multinazionale italiana con sede a Treviglio, tra i leader mondiali nella produzione di trattori, macchine agricole da raccolta e motori diesel, ha approvato in data 22 aprile 2021 i risultati consolidati dell’esercizio 2020 con una particolare attenzione ai lavoratori: gli addetti dei reparti produttivi hanno ricevuto undi a 5.135che rappresenta il miglior risultato di sempre. Risultati economico-finanziari L’Azienda ha chiuso il 2020 con ricavi pari a 1.146 milioni di, in flessione del 10% rispetto al 2019, e un Ebitda di 109 milioni dipari al 9,5%, miglior risultato della storia di SDF e in crescita rispetto al 8,7% registrato nel 2019. L’ottima redditività raggiunta ha permesso di mantenere immutato il piano di investimenti a medio-lungo termine. Il ...

