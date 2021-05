MotoGP | Dovizioso | “Non sento il bisogno di gareggiare | ha più senso fare altri test”

(Di mercoledì 12 maggio 2021) L’ex pilota diAndreaè intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo icon l’Aprilia al Mugello: “Non siamo riusciti aciò che volevamo, ma comunque sono grato di aver avuto quest’opportunità. Il mio futuro? Ne parleremo a partire da domani. Avrebbesu una pista diversa visto che oggi abbiamo fatto solo due mezze uscite sull’asciutto – ha spiegato il pilota forlivese – Wild card per questa stagione? Al momento no. Nonildiuna gara, anzi credo che sia più sensatoper capire la moto e per far capire a loro il Dovi“. SportFace.

La pioggia condiziona e rovina l'inizio del secondo test di Andreacon la Rs - Gp. Il forlivese, come previsto, è sceso in pista ieri al Mugello, ma nel ...tentato di testare l'Aprilia...Un anno fa a Le Mans Jack Miller era in piena lotta per la vittoria sotto la pioggia insieme agli altri ducatisti Andreae Danilo Petrucci, ma un problema tecnico lo costrinse ad alzare bandiera bianca. Il pilota australiano a Le Mans si è sempre ben comportato (quarto nel 2018 e nel 2019 e a segno in Moto3 ...L'ex pilota di MotoGP Andrea Dovizioso è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo i test con l'Aprilia al Mugello. Le sue parole.Il centauro forlivese dopo i test al Mugello si esprime sul suo futuro e commenta la crescita della scuderia di Borgo Panigale.