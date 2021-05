Mo: Letta sente ambasciatrice Palestina e partecipa a presidio solidarietà Israele (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Il segretario del Pd, Enrico Letta, parteciperà oggi pomeriggio alle 18 e 30 al presidio in solidarietà con Israele organizzato dalla Comunità ebraica di Roma al Portico di Ottavia. Alle 17.45 il segretario dem sentirà al telefono Abeer Odeh, ambasciatrice di Palestina in Italia. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Il segretario del Pd, Enrico, parteciperà oggi pomeriggio alle 18 e 30 alinconorganizzato dalla Comunità ebraica di Roma al Portico di Ottavia. Alle 17.45 il segretario dem sentirà al telefono Abeer Odeh,diin Italia.

