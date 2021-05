Milano, schiaffi e pugni in faccia alla giovane nipote che non gli dava il denaro. In manette lo zio 56enne (Di mercoledì 12 maggio 2021) Un uomo di 56 anni è stato arrestato dai carabinieri a Meda (Monza) con l'accusa di aver picchiato la nipote di 29 anni, per costringerla a consegnargli del denaro. A quanto emerso l'uomo si è ... Leggi su leggo (Di mercoledì 12 maggio 2021) Un uomo di 56 anni è stato arrestato dai carabinieri a Meda (Monza) con l'accusa di aver picchiato ladi 29 anni, per costringerla a consegnargli del. A quanto emerso l'uomo si è ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Milano, schiaffi e pugni in faccia alla giovane nipote che non gli dava il denaro. In manette lo zio 56enne - leggoit : Milano, schiaffi e pugni in faccia alla giovane nipote che non gli dava il denaro. In manette lo zio 56enne - MilanoSpia : Denuncia sui social un’automobile abbandonata, sindaco di Massalengo viene preso a schiaffi - Davide93207058 : @frankleggiero @Chandra_85_ @matteosalvinimi Quell'uomo che usi come foto profilo a quelli come Salvini li prendev… - gaiaitaliacom : Guarda guarda, Meloni e Salvini si prendono a schiaffi sulle amministrative… La salda unità politica della destra!- -