Advertising

CorriereCitta : Maxi incidente sulla A1, tamponamento fra otto mezzi pesanti - 24emilia : Maxi-incidente tra 8 tir tra Parma e Fidenza, code e rallentamenti in A1 | 24Emilia - Max_Pacca73 : RT @lagazzettato: Maxi incidente Torino – Bardonecchia, 31 indagati - lagazzettato : Maxi incidente Torino – Bardonecchia, 31 indagati - zazoomblog : Incidente Fipili tra Pontedera e Montopoli maxi coda sul rientro dal mare - #Incidente #Fipili #Pontedera -

Ultime Notizie dalla rete : Maxi incidente

ParmaToday

Disagi alla viabilità nella mattinata di oggi per unstradale che ha coinvolto due ... si replica: altrotamponamento e traffico in tilt tra Finale e Borghetto S. S.... questa volta a Pietra Ligure in direzione di Ventimiglia dove si è verificato untamponamento ... Poco prima a Carbuta di Calice Ligure, per unanalogo, era rimasto ferito un altro ...PIETRA LIGURE - Il dramma dei cantieri e della loro pericolosità continua. Incidente in A10 tra Finale Ligure e Pietra Ligure nella tratta interessata da cantiere. Coinvolti 2 tir e una macchina. Seco ...La guerra ai cinghiali inizia con la solita bagarre tra chi vorrebbe uno sterminio, chi preferirebbe salvarli tutti e chi cerca una via più diplomatica per il loro contenimento. Anche perché in Piemon ...