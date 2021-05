Mario Kart 9 sarebbe alle porte, un leaker rivela che è in sviluppo da anni e potrebbe uscire nel 2021 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sapete quanto tempo è passato dall'ultimo episodio di Mario Kart, ovvero Mario Kart 8 Deluxe? L'anteprima del titolo è uscito a maggio del 2014, quando ancora la console di punta di Nintendo era Wii U. Mario Kart è diventato negli anni uno dei prodotti di punta della casa giapponese, e Mario Kart 8 Deluxe è sorprendentemente ancora il gioco più venduto dell'attuale generazione Nintendo. 33 milioni di copie vendute è la cifra registrata dal 2017 ad oggi dal videogioco di Kart più famoso del mondo. Proprio per questo è strano pensare che Nintendo non abbia pensato di replicare il successo su Switch con un ulteriore capitolo del franchise. Effettivamente un leaker, detto Zippo, ha dichiarato a proposito: ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sapete quanto tempo è passato dall'ultimo episodio di, ovvero8 Deluxe? L'anteprima del titolo è uscito a maggio del 2014, quando ancora la console di punta di Nintendo era Wii U.è diventato negliuno dei prodotti di punta della casa giapponese, e8 Deluxe è sorprendentemente ancora il gioco più venduto dell'attuale generazione Nintendo. 33 milioni di copie vendute è la cifra registrata dal 2017 ad oggi dal videogioco dipiù famoso del mondo. Proprio per questo è strano pensare che Nintendo non abbia pensato di replicare il successo su Switch con un ulteriore capitolo del franchise. Effettivamente un, detto Zippo, ha dichiarato a proposito: ...

Advertising

Mario_Kart_Clip : RT @buttslapsmcgee: ASDFGHGF BYE #MK8D #NintendoSwitch - Mario_Kart_Clip : RT @gotstrame: Abattu :c #MK8D #NintendoSwitch - NintendOnTweet : Rumor – Nintendo sarebbe al lavoro su un nuovo Mario Kart - Eurogamer_it : #MarioKart prossimo regalo di Natale? - mavelerick : @elpapifromexico LO SO CHE QUELLO È MARIO KART MA IN REALTÀ NON ERA MARIO KART ERA UN ALTRO GIOCO DI CUI NON RICORDO IL NOME -