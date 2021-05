LIVE Sonego-Mager 1-2, Masters1000 Roma in DIRETTA: subito break e controbreak (Di mercoledì 12 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Ottima prima al centro del piemontese. 15-0 Servizio vincente di Sonego. 2-1 Mager. break Sonego. Il piemontese sfrutta il passaggio a vuoto dell’avversario 30-40 Mager deve vincere per due volte questo scambio perchè Sonego ha recuperato qualsiasi cosa, alla fine determinante l’accelerazione di dritto e la chiusura con lo smash. 15-40 Ancora un errore grave del ligure col dritto che consegna due palle break all’avversario. 15-30 Regalo di Mager che tira in corridoio un dritto in avanzamento. 15-15 Profondissima la risposta di Sonego sulla prima dell’avversario, il ligure spedisce in rete il suo dritto. 15-0 Mager martella da fondo campo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Ottima prima al centro del piemontese. 15-0 Servizio vincente di. 2-1. Il piemontese sfrutta il passaggio a vuoto dell’avversario 30-40deve vincere per due volte questo scambio perchèha recuperato qualsiasi cosa, alla fine determinante l’accelerazione di dritto e la chiusura con lo smash. 15-40 Ancora un errore grave del ligure col dritto che consegna due palleall’avversario. 15-30 Regalo diche tira in corridoio un dritto in avanzamento. 15-15 Profondissima la risposta disulla prima dell’avversario, il ligure spedisce in rete il suo dritto. 15-0martella da fondo campo ...

