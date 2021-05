L’Europa se n’è accorta: “Le monoclonali ci aiuteranno a combattere il Covid” (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’Ue predica calma e prudenza, non sia mai che qualche cittadino inizi a pensare che le restrizioni siano davvero destinate a sparire nel giro di poche settimane. Gonfia il petto di fronte al numero di persone vaccinate, dimenticando errori e ritardi che hanno caratterizzato la prima fase e che non sembrano ancora definitivamente alle spalle. E apre improvvisamente alle monoclonali per combattere la pandemia di Covid-19, dopo averne ignorato l’esistenza per mesi e mesi. Nel corso di un’intervista rilasciata a Il Messaggero, infatti, la commissaria Ue alla Salute Stella Kyriakides ha fatto il punto sulla campagna vaccinale, spiegando che “il 35% degli europei ha già ricevuto la prima dose di vaccino e il 14% è del tutto immunizzata”. Numeri che consentono un certo ottimismo, anche se “non bisogna abbassare la guardia”. E che ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’Ue predica calma e prudenza, non sia mai che qualche cittadino inizi a pensare che le restrizioni siano davvero destinate a sparire nel giro di poche settimane. Gonfia il petto di fronte al numero di persone vaccinate, dimenticando errori e ritardi che hanno caratterizzato la prima fase e che non sembrano ancora definitivamente alle spalle. E apre improvvisamente alleperla pandemia di-19, dopo averne ignorato l’esistenza per mesi e mesi. Nel corso di un’intervista rilasciata a Il Messaggero, infatti, la commissaria Ue alla Salute Stella Kyriakides ha fatto il punto sulla campagna vaccinale, spiegando che “il 35% degli europei ha già ricevuto la prima dose di vaccino e il 14% è del tutto immunizzata”. Numeri che consentono un certo ottimismo, anche se “non bisogna abbassare la guardia”. E che ...

BobToney65 : RT @GuidoDeMartini: ?? #NoObbligoVaccinale ?? Già i medici sono pochi, perdiamone un po’ con l’imposizione dell’obbligo vaccinale e siamo a… - RobMacCready : RT @GuidoDeMartini: ?? #NoObbligoVaccinale ?? Già i medici sono pochi, perdiamone un po’ con l’imposizione dell’obbligo vaccinale e siamo a… - ippolito923 : RT @GuidoDeMartini: ?? #NoObbligoVaccinale ?? Già i medici sono pochi, perdiamone un po’ con l’imposizione dell’obbligo vaccinale e siamo a… - paradoxMKD : RT @Pietro_Otto: No n è possibile stare in UE con questi. Alla faccia dei diritti umani di cui si fa promotrice l’Europa. - Pietro_Otto : No n è possibile stare in UE con questi. Alla faccia dei diritti umani di cui si fa promotrice l’Europa. -

Ultime Notizie dalla rete : L’Europa n’è «Amazon storyteller», il premio alle migliori storie italiane autopubblicate Io Donna