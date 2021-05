Kylie Jenner e Travis Scott: la coppia più “glam” del web è di nuovo insieme? (Di mercoledì 12 maggio 2021) Erano una coppia bellissima Kylie Jenner e Travis Scott. Lei superglam, successo planetario con la sua linea di cosmetici Kylie Cosmetics e web star da oltre 150 milioni di followers. Lui altrettanto glam, cantante e musicista con un seguito enorme di fan. Aggressivo ma in gamba, innamorato della sua ragazza e rispettoso della sua famiglia. insieme avevano avuto una bambina stupenda: la piccola Stormi, che oggi ha tre anni ed è la gioia di mamma e papà. Poi però le loro strade si erano divise. Nonostante si amassero molto, Kylie voleva altri figli, Travis voleva concentrarsi sulla sua carriera in campo musicale. Era arrivata, come una doccia fredda, la notizia della rottura. La cosa strana però è che ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 12 maggio 2021) Erano unabellissima. Lei super, successo planetario con la sua linea di cosmeticiCosmetics e web star da oltre 150 milioni di followers. Lui altrettanto, cantante e musicista con un seguito enorme di fan. Aggressivo ma in gamba, innamorato della sua ragazza e rispettoso della sua famiglia.avevano avuto una bambina stupenda: la piccola Stormi, che oggi ha tre anni ed è la gioia di mamma e papà. Poi però le loro strade si erano divise. Nonostante si amassero molto,voleva altri figli,voleva concentrarsi sulla sua carriera in campo musicale. Era arrivata, come una doccia fredda, la notizia della rottura. La cosa strana però è che ...

Advertising

ohitsgio_ : RT @inthehobbithole: Kylie Jenner che dice di avere quel fisico because she works out due volte al giorno. Vi devono denunciare. - arMareenaa : RT @inthehobbithole: Kylie Jenner che dice di avere quel fisico because she works out due volte al giorno. Vi devono denunciare. - morsmordraco : RT @inthehobbithole: Kylie Jenner che dice di avere quel fisico because she works out due volte al giorno. Vi devono denunciare. - Voldythestrange : RT @inthehobbithole: Kylie Jenner che dice di avere quel fisico because she works out due volte al giorno. Vi devono denunciare. - strivgimibieber : RT @inthehobbithole: Kylie Jenner che dice di avere quel fisico because she works out due volte al giorno. Vi devono denunciare. -