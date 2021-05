Israele, un bambino di 6 anni ucciso dai razzi a Sderot (Di mercoledì 12 maggio 2021) Un bambino di sei anni è stato ucciso a Sderot, in Israele, colpito da uno dei razzi lanciati dalla Striscia di Gaza. Lo riferiscono i soccorritori citati dalla France Presse. . 12 maggio 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 12 maggio 2021) Undi seiè stato, in, colpito da uno deilanciati dalla Striscia di Gaza. Lo riferiscono i soccorritori citati dalla France Presse. . 12 maggio 2021

