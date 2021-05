Ionescu | la stellina Wnba più grande del campo | ' Voglio ispirare le persone ad essere grandi'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ionescu stellina

La Gazzetta dello Sport

Quello diè in campo: con New York, dove punta a mostrare anche in Wnba di poter essere una stella. Fin dalla sua prima partita, quella in cui rientrerà in campo dopo l'infortunio che le è ...Quello diè in campo: con New York, dove punta a mostrare anche in Wnba di poter essere una stella. Fin dalla sua prima partita, quella in cui rientrerà in campo dopo l'infortunio che le è ...Venerdì via alla stagione 2021: Sabrina, prima scelta assoluta un anno fa, punta a farsi notare ben oltre il canestro. “Voglio ispirare le persone ad essere grandi” ...