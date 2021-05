Inzaghi: «Contento della vittoria, bravi a non disunirci» (Di mercoledì 12 maggio 2021) Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato nel post partita del match contro il Parma: le sue dichiarazioni Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato nel post partita del match contro il Parma. Le sue dichiarazioni a Lazio Style Radio: GARA – «Temevo questa gara. Classica partita in cui hai tutto da perdere. Loro molto organizzati e hanno cercato di renderci le cose difficili sin da subito, sarebbe stato diverso col gol nel primo tempo, tipo quella traversa. Non siamo stati fortunatissimi. Nel secondo tempo abbiamo avuto un pizzico do fortuna perchè eravamo sbilanciati in avanti. I cambi hanno dato la scossa, i ragazzi sono entrati bene. Proseguiamo nella striscia del girone di ritorno». DERBY – «Son Contento della vittoria, sappiamo che da qui alla fine ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Simone, tecnicoLazio, ha parlato nel post partita del match contro il Parma: le sue dichiarazioni Simone, tecnicoLazio, ha parlato nel post partita del match contro il Parma. Le sue dichiarazioni a Lazio Style Radio: GARA – «Temevo questa gara. Classica partita in cui hai tutto da perdere. Loro molto organizzati e hanno cercato di renderci le cose difficili sin da subito, sarebbe stato diverso col gol nel primo tempo, tipo quella traversa. Non siamo stati fortunatissimi. Nel secondo tempo abbiamo avuto un pizzico do fortuna perchè eravamo sbilanciati in avanti. I cambi hanno dato la scossa, i ragazzi sono entrati bene. Proseguiamo nella striscia del girone di ritorno». DERBY – «Son, sappiamo che da qui alla fine ...

