Insulti a Mattarella, Francesca Totolo si sfoga: 'Altro che Fedez, censura è contro di me' (Di mercoledì 12 maggio 2021) 'Mi accusano di tweet con commenti ingiuriosi contro Mattarella, non so ancora quali, perché non sono citati. Ma io sono sicura, so quello che ho scritto e non sono una pazza. Certo se pure chiedere ... Leggi su leggo (Di mercoledì 12 maggio 2021) 'Mi accusano di tweet con commenti ingiuriosi, non so ancora quali, perché non sono citati. Ma io sono sicura, so quello che ho scritto e non sono una pazza. Certo se pure chiedere ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Insulti e offese sui social al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Perquisizioni dei carabinieri del Ro… - SkyTG24 : Offese sui social a #Mattarella, perquisizioni in tutta Italia - ilriformista : Le perquisizioni hanno riguardato 11 persone. #Meloni ha chiesto chiarimenti. #Gervasoni sarebbe anche attivo sulla… - MauroBeltramo : RT @Libero_official: Il professor #Gervasoni perquisito per le critiche a #Mattarella. Paolo #Becchi attacca: 'Una legge risalente al #fasc… - Golden_Mamba : RT @Libero_official: Il professor #Gervasoni perquisito per le critiche a #Mattarella. Paolo #Becchi attacca: 'Una legge risalente al #fasc… -