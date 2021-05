Highlights e gol Montpellier-Psg 5-6 dcr: semifinale Coppa di Francia 2020/2021 (VIDEO) (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Montpellier e Psg, semifinale della Coppa di Francia 2020/2021. La partita si risolve ai rigori per 5-6, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sul 2-2. Parigini in vantaggio per due volte con Mbappé, con il pareggio prima di Laborde e poi di Delort. Ai calci di rigore, decisivo l’errore di Sambia: a segnare il gol decisivo è Moise Kean. Di seguito, il VIDEO con le azioni salienti del match. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ilcon glie i gol die Psg,delladi. La partita si risolve ai rigori per 5-6, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sul 2-2. Parigini in vantaggio per due volte con Mbappé, con il pareggio prima di Laborde e poi di Delort. Ai calci di rigore, decisivo l’errore di Sambia: a segnare il gol decisivo è Moise Kean. Di seguito, ilcon le azioni salienti del match. SportFace.

