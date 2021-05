Advertising

fabbri333 : Hamas spara 15 razzi verso Dimona, c'è la centrale nucleare - Ultima Ora - ANSA - giornaleradiofm : Approfondimenti: Hamas spara 15 razzi verso Dimona, c'è la centrale nucleare: (ANSAmed) - GAZA, 12 MAG - L'ala mili… - iconanews : Hamas spara 15 razzi verso Dimona, c'è la centrale nucleare - popoloZeta : RT @MaxFerrari: I kompagni pacifisti... ++ Hamas spara 15 razzi versi Dimona,c'è la centrale nucleare ++ sirene risuonano a Beer Sheva (AN… - MaxFerrari : I kompagni pacifisti... ++ Hamas spara 15 razzi versi Dimona,c'è la centrale nucleare ++ sirene risuonano a Beer S… -

Ultime Notizie dalla rete : Hamas spara

Agenzia ANSA

L'ala militare di, Brigate Ezzedin al - Kassam, afferma nel proprio sito di aver appena lanciato 15 razzi in direzione di Dimona. Da parte sua il portavoce militare israeliano riferisce che sirene di allarme sono ...12 mag 14:4115 razzi verso Dimona, dove c'è la centrale nucleare L'ala militare di, Brigate Ezzedin al - Kassam, afferma nel proprio sito di aver appena lanciato 15 razzi in ...Israele si è risvegliata all'alba con le sirene che risuonano con insistenza a Tel Aviv e dintorni per la raffica di razzi di Hamas diretti verso l'aeroporto. In una ...L'ala militare di Hamas, Brigate Ezzedin al-Kassam, afferma nel proprio sito di aver appena lanciato 15 razzi in direzione di Dimona. (ANSA) ...