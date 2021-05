Giusy Buscemi in DOC 2 Il coronavirus stravolgerà la vita dei protagonisti con dolorosi addii

(Di mercoledì 12 maggio 2021)entra in DOC 2 nelle tue mani Manca una settimana o poco più all’inizio delle riprese di DOC ...

Corriere dell'Umbria

Nella seconda stagione, inoltre, vedremo anche un nuovo volto importante nel cast, ovvero, che già aveva recitato per diverso tempo ne Il paradiso delle signore e ne Un passo dal cielo ...Nel cast vediamo anche(Manuela), Serena Iansiti (Carolina), Gianmarco Pozzoli (Huber), Anna Dalton (Elda), Jenny De Nucci (Isabella), Luca Chikovani (Enrico), Aurora Ruffino (Dafne), ...Il 13 maggio 2021, su Raiuno, va in onda la settima puntata di Un Passo dal Cielo 6, la fiction ambientata sulle Dolomiti bellunesi con Daniele Liotti nei panni del protagonista, Francesco Neri, ora i ...Sui canali social dei protagonisti le immagini delle prime riunioni in attesa dell'inizio delle riprese della seconda stagione ...