Giro d’Italia 2021, le cadute di Landa e Sivakov. Addio a due sicuri protagonisti per la classifica generale (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il Giro d’Italia 2021 si era già animato ieri, con l’arrivo in quel di Sestola: le salite ed il maltempo avevano fatto infiammare la Corsa Rosa. Oggi purtroppo, come spesso accade all’inizio di un Grande Giro, sono le cadute a farla da padrone: nella quinta frazione, con arrivo a Cattolica, due papabili alla corsa per il podio hanno dovuto alzare bandiera bianca. Era già finito a terra ieri, limitando i danni, Pavel Sivakov. Il russo della Ineos Grenadiers è caduto anche poche ore fa, ad altissima velocità, sbattendo forte sull’asfalto. Il co-capitano assieme ad Egan Bernal della compagine britannica ha salutato le possibilità di puntare alla classifica generale. Ultimo ad oltre 13? di ritardo, con vistosa fatica ad arrivare al traguardo accompagnato ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ilsi era già animato ieri, con l’arrivo in quel di Sestola: le salite ed il maltempo avevano fatto infiammare la Corsa Rosa. Oggi purtroppo, come spesso accade all’inizio di un Grande, sono lea farla da padrone: nella quinta frazione, con arrivo a Cattolica, due papabili alla corsa per il podio hanno dovuto alzare bandiera bianca. Era già finito a terra ieri, limitando i danni, Pavel. Il russo della Ineos Grenadiers è caduto anche poche ore fa, ad altissima velocità, sbattendo forte sull’asfalto. Il co-capitano assieme ad Egan Bernal della compagine britannica ha salutato le possibilità di puntare alla. Ultimo ad oltre 13? di ritardo, con vistosa fatica ad arrivare al traguardo accompagnato ...

Advertising

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 4? ?? Piacenza - Sestola ?? @JoeDombro ???? ?? @ADM_RossodiBuja ???? ?? @fiorebike ???? ??… - giroditalia : ???? Stage 5 of the 2021 Giro d'Italia is underway! Follow the race live: - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 5? ?? Faenza - km 87 ?????Gruppo compatto ????? ?? Live: - Andrrr8 : @Zippo88lrr @Giandom84354994 @Raffaella017 @Luca_Mussati @lucabattanta @LucaSucci @LaLaura68 @valy_s @OrtigiaP… - Carlogiglio7C : In attesa della partita Sassuolo-Juve, classica partita di fine stagione perchè non conterà un cazzo per tutte e du… -