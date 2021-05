Formula 1 sviluppo: le regole che mettono nei guai il 2021 (Di mercoledì 12 maggio 2021) La Formula 1 si trova in un dubbio Amletico: qui non si tratta di essere o non essere ma di fare sacrifici o non farli prima della stagione della rinascita del 2022. Tutti i team stanno mettendo le mani sulle future monoposto della prossima stagione, rinunciando a sviluppare qualcosa per la stagione in corso. Tutto questo può creare problemi e scelte obbligate che si possono ritorcere contro i team. Ecclestone: “Hamilton e Verstappen come Senna e Prost” Formula 1 sviluppo: quali sono le problematiche? La Formula 1 è a un bivio e le scuderie si trovano di fronte a una decisione difficile: nel 2022 verranno introdotti regolamenti tecnici completamente nuovi. Pertanto molti team si stanno già concentrando sul prossimo anno anche se devono sacrificare ulteriori sviluppi per il 2021. Il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 12 maggio 2021) La1 si trova in un dubbio Amletico: qui non si tratta di essere o non essere ma di fare sacrifici o non farli prima della stagione della rinascita del 2022. Tutti i team stanno mettendo le mani sulle future monoposto della prossima stagione, rinunciando a sviluppare qualcosa per la stagione in corso. Tutto questo può creare problemi e scelte obbligate che si possono ritorcere contro i team. Ecclestone: “Hamilton e Verstappen come Senna e Prost”: quali sono le problematiche? La1 è a un bivio e le scuderie si trovano di fronte a una decisione difficile: nel 2022 verranno introdotti regolamenti tecnici completamente nuovi. Pertanto molti team si stanno già concentrando sul prossimo anno anche se devono sacrificare ulteriori sviluppi per il. Il ...

