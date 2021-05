Fabian Ruiz ‘nu capulavoro, ma fove sulo ‘a cerasella ‘ncopp’â pizza doce (Di mercoledì 12 maggio 2021) Vatte ‘o fierro nsi’ ca è ccaudo e ddalle ‘nfaccia, guagliú! Ajeressera ô Maradona fove ‘na serata overamente pusitiva p’’o Ciuccio; voglio dicere ca ajeressera ‘nu Napule tuosto, cuncreto e zzucarrone (cinico) se mettette dint’â sacca tre ppunte ‘mpurtante p’’a Ciampionsa i ‘o sibbacco(match) d’’a trentasejesima jurnata se cunchiudette cu ‘nu retissante (clamoroso) cinche a uno p’’e nuoste ca saitarrajeno (dominarono) dô primmo a ll’urdemu minuto e nemmeno ‘o stuco (gol) d’Okaka41’riuscette a mmettere ‘ndescossione l’artafavucca (superioritá) d’’e cuane (azzurri) ca mettetteno ‘e ccose ‘nchiaro ggià ‘int’ê primme quarantacinche minute signanno cu Zielinski28’ e Anemalonga31’ e cce mettetteno ‘a jonta a ll’arrancua cu Lozano57’, Di Lorenzo66’ e Insigne91’ facenno ascí ‘ncopp’â rota ‘e Napule ‘na scicca cinquina e ll’unica cosa storta d’’a serata ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 12 maggio 2021) Vatte ‘o fierro nsi’ ca è ccaudo e ddalle ‘nfaccia, guagliú! Ajeressera ô Maradona‘na serata overamente pusitiva p’’o Ciuccio; voglio dicere ca ajeressera ‘nu Napule tuosto, cuncreto e zzucarrone (cinico) se mettette dint’â sacca tre ppunte ‘mpurtante p’’a Ciampionsa i ‘o sibbacco(match) d’’a trentasejesima jurnata se cunchiudette cu ‘nu retissante (clamoroso) cinche a uno p’’e nuoste ca saitarrajeno (dominarono) dô primmo a ll’urdemu minuto e nemmeno ‘o stuco (gol) d’Okaka41’riuscette a mmettere ‘ndescossione l’artafavucca (superioritá) d’’e cuane (azzurri) ca mettetteno ‘e ccose ‘nchiaro ggià ‘int’ê primme quarantacinche minute signanno cu Zielinski28’ e Anemalonga31’ e cce mettetteno ‘a jonta a ll’arrancua cu Lozano57’, Di Lorenzo66’ e Insigne91’ facenno ascírota ‘e Napule ‘na scicca cinquina e ll’unica cosa storta d’’a serata ...

