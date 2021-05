Ecco i cambiamenti di colore delle regioni di questa settimana. Bianco e Arancione ritornano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Parlando di Covid e decreti, abbiamo una notizia buona e una cattiva. Quella buona è che alcune regioni hanno raggiunto per la seconda settimana di seguito un indice Rt di 0,89 provando a meritarsi la zona bianca. Quella cattiva è che invece altre regioni si stanno avvicinando pericolosamente all’1, rischiando la retrocessione in zona Arancione. Zona Arancione: le regioni a rischio Al momento le regioni a rischio zona Arancione sono otto: Emilia-Romagna 0,92, Lazio 0,91, Liguria 0,96, Lombardia 0,92, Marche 0,94, Provincia Autonoma di Trento 0,97, Umbria 0,93, Veneto 0,95. A far loro compagnia ce ne sarebbero altre, ma che destano minore preoccupazione. Nonostante le regioni si siano preparate a chiedere una revisione dei ... Leggi su viaggiarealverde (Di mercoledì 12 maggio 2021) Parlando di Covid e decreti, abbiamo una notizia buona e una cattiva. Quella buona è che alcunehanno raggiunto per la secondadi seguito un indice Rt di 0,89 provando a meritarsi la zona bianca. Quella cattiva è che invece altresi stanno avvicinando pericolosamente all’1, rischiando la retrocessione in zona. Zona: lea rischio Al momento lea rischio zonasono otto: Emilia-Romagna 0,92, Lazio 0,91, Liguria 0,96, Lombardia 0,92, Marche 0,94, Provincia Autonoma di Trento 0,97, Umbria 0,93, Veneto 0,95. A far loro compagnia ce ne sarebbero altre, ma che destano minore preoccupazione. Nonostante lesi siano preparate a chiedere una revisione dei ...

