Dopo Astrazeneca, non giochiamoci la fiducia su Pfizer (Di mercoledì 12 maggio 2021) Fino alla decisione di posticiparne il richiamo tra prima e seconda dose a 42 giorni, c'era una certezza nella difficile battaglia al maledetto virus, ed era il vaccino Pfizer, punto fermo intorno al quale gli altri si muovevano e non proprio in linea retta. Come per esempio Astrazeneca, vittima della letale miscela infodemica che ormai si è imparato a conoscere (fatti + opinioni + dichiarazioni ufficiali contraddittorie), e alla fine comunque in calo di reputazione e fonte di più o meno riposta preoccupazione nell'opinione pubblica un po' confusa. Insomma, mentre si cercava di capire se Astrazeneca dovesse essere raccomandato agli under 60 - e ancora non è chiarissimo - , Pfizer rimaneva la pietra angolare del sistema, il bastione della campagna vaccinale. Poi il 5 maggio scorso arriva l'indicazione del Cts che viene ...

