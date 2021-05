Denise Pipitone, la 19enne che vive in Calabria: “Non sono io, farò comunque il test del Dna” (Di mercoledì 12 maggio 2021) “sono disponibile al test del Dna, se servirà per poter confermare ulteriormente che non sono io la ragazza che cercano”. Elena Denisa Grigoriu, la 19enne di origini romene fermata a Scalea a cui martedì è stato chiesto di sottoporsi agli esami per certificare eventuali legami con Denise Pipitone, si dice certa di non essere la bambina scomparsa nel 2004. La somiglianza che era stata segnalata ha riacceso, per l’ennesima volta, i riflettori sulla scomparsa della bambina di cui ormai 17 anni fa si persero le tracce a Mazara del Vallo. La questione che ha reso quest’ultimo tentativo più singolare è certamente il nome della 19enne, quasi omonima di Denise chiamandosi lei Elena Denisa. Nella cittadina tirrenica però la Grigoriu ci era venuta solo per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) “disponibile aldel Dna, se servirà per poter confermare ulteriormente che nonio la ragazza che cercano”. Elena Denisa Grigoriu, ladi origini romene fermata a Scalea a cui martedì è stato chiesto di sottoporsi agli esami per certificare eventuali legami con, si dice certa di non essere la bambina scomparsa nel 2004. La somiglianza che era stata segnalata ha riacceso, per l’ennesima volta, i riflettori sulla scomparsa della bambina di cui ormai 17 anni fa si persero le tracce a Mazara del Vallo. La questione che ha reso quest’ultimo tentativo più singolare è certamente il nome della, quasi omonima dichiamandosi lei Elena Denisa. Nella cittadina tirrenica però la Grigoriu ci era venuta solo per ...

