David di Donatello, Checco Zalone premiato per la miglior canzone originale, niente statuetta per la Pausini

Checco Zalone vince il David di Donatello 2021 e si aggiudica il premio per la miglior canzone originale. Il brano arrivato al primo posto è "Immigrato", colonna sonora del film Tolo Tolo. Al momento della vittoria il cantante ha esordito con "se lo sapevo venivo". Grandi risate per il discorso di ringraziamento che ha fatto il cantante.

Il vincitore della statuetta ha dovuto competere con brani di successo. In nomination infatti per il premio per la miglior canzone originale c'era "Gli anni più belli" di Claudio Baglioni, tratta dall'omonimo ...

LauraPausini : Ci vediamo stasera su @rai1official per l’opening della cerimonia dei @PremiDavid . Posso solo anticiparvi che sarà… - RaiUno : Chi si aggiudicherà l’ambita statuetta? ? Premi David di Donatello 2021 con Carlo Conti STASERA #11maggio alle 21.… - WARNERMUSICIT : Grazie a @LauraPausini per l’emozionante performance di ‘Io Sì (Seen)’ dal Teatro dell’Opera di Roma che ha aperto… - lavocedialba : Premi David di Donatello 2021: la sera di ‘18 Regali’ e del regista braidese Francesco Amato - OdeonZ__ : Totti in gol anche al cinema: il suo docu-film vince il David di Donatello 2021 -