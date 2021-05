David di Donatello 2021: tutti i look (Di mercoledì 12 maggio 2021) Assegnati, finalmente in presenza e finalmente in un’atmosfera di (semi) ritorno alla normalità i David di Donatello 2021, giunti alla loro 66esima edizione. Gran parata di stelle nostrane – su tutte una commossa Sophia Loren, emozionata come nemmeno nella sua migliore interpretazione – per quella che potrebbe essere la prima vera tappa di un graduale ritorno ai tappeti rossi made in Italy. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 12 maggio 2021) Assegnati, finalmente in presenza e finalmente in un’atmosfera di (semi) ritorno alla normalità i David di Donatello 2021, giunti alla loro 66esima edizione. Gran parata di stelle nostrane – su tutte una commossa Sophia Loren, emozionata come nemmeno nella sua migliore interpretazione – per quella che potrebbe essere la prima vera tappa di un graduale ritorno ai tappeti rossi made in Italy.

Advertising

LauraPausini : Ci vediamo stasera su @rai1official per l’opening della cerimonia dei @PremiDavid . Posso solo anticiparvi che sarà… - RaiUno : “Bravo papà” ?? Emma Torre ritira il David per suo papà Mattia. La 66esima edizione dei David di Donatello è su Rai… - WARNERMUSICIT : Grazie a @LauraPausini per l’emozionante performance di ‘Io Sì (Seen)’ dal Teatro dell’Opera di Roma che ha aperto… - memole73 : RT @LucaniaFilmfest: Plauso e consensi social per l'appello dell'attore #PierfrancescoFavino che ieri, nel corso della cerimonia dei David… - xho : RT @RaiUno: “Bravo papà” ?? Emma Torre ritira il David per suo papà Mattia. La 66esima edizione dei David di Donatello è su RaiPlay ?? https… -