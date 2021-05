Da Taranto a Roma, oggi e domani per la sentenza del Consiglio di Stato e per chiedere la chiusura dell’area a caldo del siderurgico Comitato cittadino per la salute e l’ambiente (Di mercoledì 12 maggio 2021) È il primo dei due giorni di manifestazioni a Roma. Nella capitale, da Taranto, ambientalisti e singoli cittadini, studiosi e chi ha perso familiari, portano l’istanza di chi vuole dire basta con l’area a caldo dello stabilimento siderurgico tarantino. “I manifestanti a Roma affluiranno nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e attenderanno pacificamente la sentenza del Consiglio di Stato che si esprimerà sullo spegnimento dell’area a caldo dell’Ilva, come stabilito dalla sentenza del Tar di Lecce in ragione della pericolosità delle emissioni incontrollate dell’area a caldo dell’Ilva, riscontrate in particolare nel 2019” si legge in un comunicato di Peacelink che ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 12 maggio 2021) È il primo dei due giorni di manifestazioni a. Nella capitale, da, ambientalisti e singoli cittadini, studiosi e chi ha perso familiari, portano l’istanza di chi vuole dire basta con l’area adello stabilimentotarantino. “I manifestanti aaffluiranno nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e attenderanno pacificamente ladeldiche si esprimerà sullo spegnimentodell’Ilva, come stabilito dalladel Tar di Lecce in ragione della pericolosità delle emissioni incontrollatedell’Ilva, riscontrate in particolare nel 2019” si legge in un comunicato di Peacelink che ...

Advertising

viabilitasdp : 1:24 #A25 SOS inattivo tra Bivio A25/A24 Roma-Teramo e Bivio A25/A14 Bologna-Taranto per un guasto all'impianto - domenicopalermo : Nel solo 2019 a #Taranto ben 181 morti in più nei quartieri esposti all'inquinamento. Il 12 e 13 maggio manifestazi… - alemarescotti : Dal minuto 45 presento i dati di mortalità a #Taranto e poi parlo della manifestazione a #Roma su #Ilva - fulviagr : Dal minuto 45 @alemarescotti presenta i dati di mortalità a #Taranto e poi parla della manifestazione a Roma il 12… - peacelink : Nel solo 2019 a #Taranto ben 181 morti in più nei quartieri esposti all' #inquinamento L'eccesso di mortalità si ri… -