Cosa vi aspetta oggi al Wired Next Fest dedicato alla social innovation

Leggi su wired

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Soddisfare i bisognii, emergenti e di sempre, creare nuove relazioni e dare vita a forti collaborazioni: così si potrebbe raccontare l’anima e il cuore della, un progresso i cui autori sono i governi così come le grandi aziende, le startup e soprattutto le singole persone. Un tema che è al centro del secondo appuntamento con il2021, il più grande evento italiano a partecipazione gratuitaall’innovazione, tecnologica e non solo. L’evento dipomeriggio, mercoledì 12 maggio, è tutto digitale e sarà trasmesso in diretta non-stop dalle 13:30 fino alle 19:30. Lo potrete seguire in streaming online direttamente qui sopra in questa pagina, oppure sul sito dell’evento. Tutti gli appuntamenti saranno ...