Conti al Verde. Baerbock fa tremare i sacerdoti dell’austerity (Di mercoledì 12 maggio 2021) Paladini dell’anti-austerity, unitevi! C’è una nuova speranza per chi vuole mettere nel cassetto dei ricordi le politiche europee di austerità: Annalena Baerbock. Quarant’anni, candidata dei Verdi tedeschi per succedere ad Angela Merkel, ha gli occhi puntati di mezza Europa, quella al di sotto del Reno, da quando ha promesso che porrà fine, una volta eletta, all’era dei “falchi” tedeschi sul debito e deficit. Che i Grünen non siano fan accaniti della parsimonia fiscale non è certo una novità. La novità, semmai, è che per la prima volta nella storia rischiano di prendersi da soli il cancellierato. I sondaggi per le elezioni di settembre vedono la Baerbock veleggiare intorno al 28%, con un distacco ormai consolidato dalla Cdu di Armin Laschet, ferma al 22%. Ecco che allora la promessa di voltare pagina a Berlino e, di conseguenza, a Bruxelles, non è più ... Leggi su formiche (Di mercoledì 12 maggio 2021) Paladini dell’anti-austerity, unitevi! C’è una nuova speranza per chi vuole mettere nel cassetto dei ricordi le politiche europee di austerità: Annalena. Quarant’anni, candidata dei Verdi tedeschi per succedere ad Angela Merkel, ha gli occhi puntati di mezza Europa, quella al di sotto del Reno, da quando ha promesso che porrà fine, una volta eletta, all’era dei “falchi” tedeschi sul debito e deficit. Che i Grünen non siano fan accaniti della parsimonia fiscale non è certo una novità. La novità, semmai, è che per la prima volta nella storia rischiano di prendersi da soli il cancellierato. I sondaggi per le elezioni di settembre vedono laveleggiare intorno al 28%, con un distacco ormai consolidato dalla Cdu di Armin Laschet, ferma al 22%. Ecco che allora la promessa di voltare pagina a Berlino e, di conseguenza, a Bruxelles, non è più ...

