Con Meloni | Salvini da influencer è diventato follower Scrive Carone

Secondo Donald Rumsfeld, uno che di politica se ne intende, la Prima Regola della Politica è questa: "Non puoi vincere se non giochi la partita" ("You can't win unless you're on the ballot"). Ed è una regola che Matteo Salvini ha ben chiara in testa. Da tempo, infatti, si sta consumando una vera e propria battaglia intestina al centrodestra tra lui e Giorgia Meloni. La posta in gioco è alta: la (probabile) leadership di uno schieramento che, oggi, secondo i sondaggi, incontra il favore di quasi un italiano su due (il 48,6% secondo l'ultima Supermedia elaborata da YouTrend). Un capitale elettorale enorme, sicuramente maggioritario, in cui però gli equilibri interni sono in continuo movimento: la Lega di Matteo Salvini è in discesa, lenta ma inesorabile, da oltre un anno e mezzo – e più precisamente dalla "svolta del Papeete", ossia la ...

