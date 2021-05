Campania, positivo al Covid si traveste da operaio e va in giro con un chilo di droga: arrestato (Di mercoledì 12 maggio 2021) Si era travestito da operaio per poter spacciare liberamente in strada, un modo per eludere i controlli e non far insospettire le forze dell’ordine. Peccato che i Carabinieri, nel corso di un controllo, lo abbiano scoperto. E’ L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 12 maggio 2021) Si era travestito daper poter spacciare liberamente in strada, un modo per eludere i controlli e non far insospettire le forze dell’ordine. Peccato che i Carabinieri, nel corso di un controllo, lo abbiano scoperto. E’ L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

MSa8ry : RT @massimo4951: Bianca è stata abbandonata dai da sola,in strada,esposta ad ogni pericolo. Non si conosce nè la mamma nè il papá,è sicura… - claudia161067 : RT @massimo4951: Bianca è stata abbandonata dai da sola,in strada,esposta ad ogni pericolo. Non si conosce nè la mamma nè il papá,è sicura… - bellalilli16 : RT @massimo4951: Bianca è stata abbandonata dai da sola,in strada,esposta ad ogni pericolo. Non si conosce nè la mamma nè il papá,è sicura… - ValerioTi75 : RT @massimo4951: Bianca è stata abbandonata dai da sola,in strada,esposta ad ogni pericolo. Non si conosce nè la mamma nè il papá,è sicura… - OlivieroBianchi : RT @massimo4951: Bianca è stata abbandonata dai da sola,in strada,esposta ad ogni pericolo. Non si conosce nè la mamma nè il papá,è sicura… -