Benevento, Lega: "A breve indicheremo nostro candidato sindaco"

Tempo di lettura: < 1 minuto

Benevento – "Con la chiarezza che ci caratterizza la Lega non solo parteciperà con una propria lista alle prossime Amministrative di Benevento ma indicherà, a breve, anche un proprio candidato a sindaco". Così in una nota Pasquale Fiore, coordinatore cittadino del partito di Salvini nel capoluogo sannita. "Siamo al lavoro – aggiunge Fiore – per allestire una compagine competitiva ed innovativa sullo scenario politico locale come dimostra la prima candidatura al consiglio comunale individuata nell'ufficiale medico Christian Tranfa". E, in chiusura, Fiore tiene a precisare "che alla riunione delle forze politiche del centrodestra cittadino, che si è tenuta ieri sera, sono stati invitati tutti i partiti della coalizione, nessuno escluso".

Comunali, si riunisce il centrodestra: a giorni il candidato

Benevento. Si è riunito, ieri sera, il tavolo del Centrodestra cittadino aperto al mondo civico, per le prossime elezioni amministrative di Benevento. Erano presenti Forza Italia, Lega, Benevento Libera e Mezzogiorno Nazionale. 'La riunione è stata proficua, ci si è dati appuntamento alla prossima settimana per definire il nome del candidato Sindaco ed aprire ad un ampio tavolo

Comunali, la Lega Benevento: "A breve indicheremo il candidato sindaco"

Benevento – "Con la chiarezza che ci caratterizza la Lega non solo parteciperà con una propria lista alle prossime Amministrative di Benevento ma indicherà, a breve, anche un proprio candidato a Sindaco"

