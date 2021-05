Baglioni | Fazio | ' buon compleanno Claudio | mio augurio è di ritrovarci presto insieme' **

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "Quando ci troviamo di fronte ad artisti così importanti, fare gli auguri a loro significa anche fare gli auguri a tutti noi, perché fanno parte della colonna sonora delle nostre vite ed è quindi una festa di tutti". Sono le parole che Fabioaffida all'Adnkronos per fare gli auguri all'amicoBaglioni, che il 16 maggio spegnerà 70 candeline e con il quale il conduttore di 'Che Tempo Che Fa' ha condiviso moltissimi momenti, personali e professionali. "Io conho ricordi bellissimi: la trasmissione 'Anima Mia, quando dopo mi volle con sé nel tour all'Olimpico, le vacanzecon mia moglie e sua moglie. Abbiamo trascorsomomenti bellissimi e allegri. L'è di trovare il tempo per poter stare, di ...

Gag indimenticabili sugli Anni '70 con l'amico Fabioche domenica prossima festeggerà il suo 70° compleanno a Che Tempo che fa. B comepensiero in versi : basta una chitarra per girar ...Nell'autunno del 1999 ha ricoperto lo stesso ruolo in L'ultimo valzer , programma condotto da Fabioe Claudio. Mentre nel febbraio 2000 è stato ballerino e coreografo del programma di ...A ben pensarci, Claudio Baglioni, splendido settantenne (domenica prossima il compleanno), la sua prima, vera rivoluzione l’ha fatta a 30 anni. Ostaggio da due lustri del cliché del Cantante dei Cuori ...A come “Anima Mia” è un grande successo televisivo del 1997. Claudio Baglioni stravolge il look e molla gli ormeggi. Gag indimenticabili sugli Anni ’70 con ...