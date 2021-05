Autostrada A12 | il viadotto valle Ragone chiude ai mezzi pesanti | traffico in tilt nel Tigullio Il Mit | “Frenate tir possono deformare le pile”

(Di mercoledì 12 maggio 2021) La chiusura dell’A12 Genova-Livorno aisuperiori ai 35 quintali sulditra Sestri Levante e Lavagna, in provincia di Genova, ha causato situazioni difuori controllo nelle località del Golfo delcon gravi disagi per camionisti e residenti: si sono infatti formate code chilometriche a Lavagna verso Carasco e verso Sestri Levante. Lo stop ai tir è stato disposto dal ministero delle Infrastrutture dopo l’ispezione dell’ingegnere Placido Migliorino, secondo cui ledei tir “lee il sistema di appoggi”. “C’è un problema alla verticalità del– spiega l’ispettore del Mit – per questo è stata decisa ...

...avanzata dal Gruppo Pd per la creazione di un organismo che possa fare chiarezza sulle reali condizioni delle infrastrutture liguri dopo lo stop ai mezzi pesanti sul viadotto dell'tra ......gratuito il tratto tra Sestri Levante e Lavagna in entrambe le direzioni per permettere al traffico leggero di utilizzare maggiormente l'e alleggerire così la viabilità ordinaria'., ...Dopo i controlli sul viadotto Valle Ragone (A12), ASPI ha vietato la circolazione ai mezzi sopra le 3,5 ton. Numerosi i disagi nei due comuni e per gli autotrasportatori